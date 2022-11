Un projet portant réalisation de 145 logements promotionnels libres a été lancé lundi à Constantine, plus précisément au secteur urbain Ain El Bey relevant du chef-lieu de wilaya dont le coup d’envoi a été donné par le wali Abdelkhalek Sayouda.

L’opération fait partie d’un programme tracé par les services de la wilaya, dans le cadre de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.

La réalisation de ce projet confié à l’entreprise publique Cosider aura, entre autres pour objectif de répondre aux besoins des demandeurs de logements, selon les explications fournies sur place.

La visite de travail et d’inspection du chef de l’exécutif local a été entamée par le lancement d’une opération portant rénovation et goudronnage de plusieurs axes routiers d’une dizaine de quartiers de la ville de Constantine à l’instar des cités Boumerzoug, Benchergui, Serkina, Sidi M’cid et l’Emir Abdelkader, ainsi que la route reliant les quartiers d’El Guammas et Sissaoui.

Sur les lieux, M. Sayouda, accompagné des autorités locales a donné des instructions aux six (6) entreprises de réalisation pour respecter les délais de réalisation fixés à trois (3) mois.

Il a également procédé à la pose de la première pierre des projets de réalisation au chef- lieu de wilaya de trois établissements scolaires dont deux (2) CEM aux cités les frères Abbas et Eriyadh et un groupe scolaire à la cité chalets des pins ainsi que l’inauguration de trois (3) cantines scolaires relevant des écoles primaires des quartiers Kouhil Lakhdar et 5 juillet .

M Sayouda, a également inauguré le siège du centre régional des impôts à la cité Zoughai Slimane.

Lors du lancement du projet de réhabilitation de la gare routière Ouest, le wali a mis l’accent sur la nécessité de veiller à la qualité des travaux dont la durée de réalisation est fixée à quatre (4) mois.

En outre, le programme de cette journée a concerné la réouverture du bureau de poste de la cité 20 août 1955, après sa réhabilitation.