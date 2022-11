Pas moins de 64 projets d’investissement privé en souffrance ont été relancés depuis le début de l'année en cours une fois les contraintes faisant obstacle à leur mise en exploitation levées, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de l'industrie.

Lors d’une rencontre d’information sur les opportunités d’investissement dans la wilaya, organisée à l’occasion de la célébration du 68e anniversaire de la glorieuse guerre de libération, le directeur de l'industrie, Doghmane Raouf, a indiqué que la régularisation de la situation de ces projets d’investissement en souffrance a été effectuée dans le cadre du travail de la commission de wilaya chargée du suivi et de la levée des obstacles entravant l’entrée en exploitation des projets d’investissement privés.

Les projets, implantés dans différentes communes de la wilaya, devaient créer plus de 3.500 postes de travail permanents pour un coût global de 28,8 milliards DA, a précisé la même source.

M. Doghmane a révélé que 21 projets d’investissement relancés sont entrés en exploitation depuis le début de l’année en cours jusqu’à la mi-octobre en cours, ce qui a permis de créer 1.936 postes d’emploi pour un coût global de 14,1 milliards DA.

Les mesures de levée des obstacles sur les projets d’investissement privé comprennent des facilitations en matière d’octroi des permis de construction, d’autorisations d’exploitation exceptionnelles pour entamer les activités des unités de production dans un délais très court, outre la levée de l’ensemble des contraintes auxquelles font face les investisseurs, notamment pour pouvoir bénéficier de la matière première, de concert avec les services compétents.

Par ailleurs, le directeur des services agricoles (DSA), Djebiri Mohamed, a jeté un regard sur les opportunités d’investissement offertes au secteur dans la wilaya en matière d’exploitation des périmètres d’irrigation dans le cadre de l’extension des terres agricoles dédiées au maraîchage et à l’arboriculture fruitière, à l’instar des périmètres de la plaine de Habra à Sig.

La directrice du tourisme et de l’artisanat, Zoulikha Bendahmane, a, quant à elle, mis en avant, les potentialités touristiques importantes que recèle la wilaya de Mascara, notamment en matière de tourisme historique et de thermalisme, au travers les sites et monuments historiques datant de la résistance de l’Emir Abdelkader contre l’occupation française, ainsi que les sources thermales de la commune de Bouhanifia, citant au passage les assiettes foncières dédiées à la création de zones d’expansion touristique dans ces collectivités locales.

Cette rencontre a été une occasion pour le directeur de l’énergie et des mines, Barbaoui Mohamed, de faire connaître les gisements dont dispose la wilaya, notamment de calcaire et d'argile, qui permettent de financer des projets de construction.

La rencontre, organisée à l’initiative de la wilaya, a été marquée par la présence des chefs de daïras et présidents d’APC, des directeurs de l’exécutif de la wilaya et des représentants des instances en lien avec la promotion de l’investissement.