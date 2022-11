La commémoration du 68ème anniversaire du déclenchement de la Révolution libératrice a été marquée lundi à Constantine par l’organisation de festivités mettant en valeur les grands sacrifices consentis pour l’indépendance de l’Algérie.

Une panoplie d’activités a été organisée dans l’après-midi à la maison de la culture Malek Haddad, drainant un public nombreux venu s'imprégner de l’histoire de la Révolution algérienne et se rappeler les sacrifices consentis pour l’indépendance.

Des exhibitions retraçant les opérations héroïques de Fida effectuées durant la lutte pour l’indépendance de l’Algérie ont été organisées sur l’esplanade de la maison de la culture Malek Haddad, suscitant émotion et fierté parmi les spectateurs dont des jeunes et moins jeunes qui ont suivi avec beaucoup d’attention et d’intérêt les scènes produites dans ce cadre.

Une galerie d’art et d’histoire représentant, via la technique de sculpture sur plâtre, les prouesses des six chefs historiques déclencheurs de la révolution contre le colonialisme français a été également organisée dans le cadre du programme de commémoration de cette date anniversaire en plus d’une opérette intitulée "mon plus grand pays" qui a mis en avant les valeurs patriotiques et de l’unité arabe.

Ces activités auxquelles ont assisté les autorités locales ont été marquées par l’organisation d’une réception en l’honneur de la famille révolutionnaire et des gardes communaux.

La commémoration de l’anniversaire du 1er Novembre se poursuivra dans la soirée par l’organisation au théâtre Régional Mohamed Taher Fergani d’une séance de déclamation de poésies et de chants patriotiques glorifiant la guerre de libération nationale et l’unité arabe, selon les précisions fournies par le service de communication de la wilaya de Constantine.

La délégation officielle se dirigera à minuit à la place Ahmed Bey pour assister à la lecture de la proclamation du premier novembre et la levée des couleurs nationales.

Dans la matinée, les autorités locales avaient procédé à des inaugurations et à l'inspection de projets en rapport avec le développement local.