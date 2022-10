Le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe d'Algérie de football sera effectué le 15 novembre, dans un lieu qui reste à désigner, à annoncer lundi la Fédération algérienne de la discipline (FAF), au lendemain de la réunion de son Bureau.

"La journée du mardi 15 novembre 2022 a été retenue pour l'organisation de la cérémonie du tirage au sort des 32es de finale de la Coupe d'Algérie" a indiqué l'instance dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Les rencontres de ce tour qui verra l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 professionnelle, se dérouleront les 25 et 26 novembre 2022.

Une renaissance pour cette épreuve populaire, dont l'organisation a été gelée au cours des deux dernières années en raison de la crise sanitaire mondiale, liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Par ailleurs, "La Commission d'Organisation de la Coupe d'Algérie va se doter d'un site Web, qui lui sera spécialement dédié" a ajouté le président de cette commission, Abdelhafid Fergani, cité dans le communiqué.

Ainsi, après avoir été gelée depuis 2020 en raison de la Covid-19, la Coupe d'Algérie repren dra ses droit à la fin du mois de novembre 2022, avec le déroulement des 32es de finale, qui verront l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 professionnelle. Quoique, le bal de cette épreuve populaire s'ouvrira quelques jours plus tôt, avec le déroulement des matchs de l'avant dernier tour régional, (4-5 novembre), et qui seront suivis une semaine plus tard par le dernier tour régional (11-12 novembre).

Les rencontres des 1/16es de finale sont programmées les vendredi 9 et le samedi 10 décembre, alors que le tirage au sort des 1/8es et 1/4 de finale est prévu le mardi 13 décembre. Les 1/8es de finale se dérouleront le mardi 27 décembre, avant que la compétition n'observe un arrêt jusqu'au mois d'avril 2023 avec la programmation des 1/4 de finale (vendredi 7 avril - samedi 8 avril).

Le tirage au sort des demi-finales est fixé au mardi 18 avril, suivi moins d'un mois plus tard par le déroulement des demi-finales (mardi 9 mai). Pour rappel, l'édition 2019-2020 avait été interrompue en quart-de-finales, alors que celle de 2021 a été annulée et remplacée par la Coupe de la Ligue professionnelle, remportée par la JS Kabylie. Pour ce qui est de l'édition 2022, elle a été tout simplement annulée.