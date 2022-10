Treize soldats et deux supplétifs civils de l'armée ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des terroristes dans l'est du Burkina Faso, a annoncé dimanche l'état-major.

"Ce samedi 29 octobre, une unité du détachement militaire de Natiaboani et un groupe de VDP (volontaires pour la défense de la patrie), de retour d'une mission de ravitaillement à Fada N'Goutma ont été pris à partie par un groupe de terroristes à hauteur de Kikideni", dans la région de l'Est, indique l'armée.

"Les combats ont malheureusement coûté la vie à 15 combattants dont 13 militaires et deux VDP.

On enregistre également quatre blessés (trois militaires et un VDP) et 11 personnes encore recherchées", précise l'état-major. "Les renforts déployées effectuent actuellement des opérations de ratissage et de recherches dans la zone", selon la même source.

Des sources sécuritaires avaient indiqué auparavant que "plusieurs terroristes ont été neutralisés".

Cette attaque survient peu après celle de lundi à Djibo, grande ville du nord du Burkina sous blocus terroristes depuis trois mois, au cours de laquelle dix soldats avaient été tués et une cinquantaine blessés.