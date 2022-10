La première édition du Salon national de philatélie, de cartes postales, de pièces de monnaie et d’œuvres d’art s'est ouverte, dimanche à la maison de la culture et des arts "Mohamed Belkheir" à El Bayadh, dans le cadre du programme de célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse guerre de libération 1er novembre 1954

Cette manifestation culturelle et artistique de trois jours sous le slogan "Histoire de l’Algérie et les collectionneurs" verra la participation de près de 30 exposants venus de plus de 20 wilayas.

Selon le directeur de la maison de la culture et des arts, Fadlaoui Ghrissi, ce salon permettra mettre en exergue différentes périodes historiques de l'Algérie à travers différentes illustrations, documents et images portées par les timbres-poste, les cartes postales, les monnaies et les objets d’art, et de mettre en valeur l'identité enracinée du peuple algérien.

En marge de cette édition, organisée par la direction de la culture et des arts de la wilaya et la maison de la culture, il est également prévu de présenter des chants nationaux et des spectacles folkloriques locaux.

Les exposants au salon auront également droit à une sortie touristique dans la commune de Brezina afin de découvrir les importants trésors historiques, culturels et touristiques de cette région.