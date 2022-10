Cinq (5) nouveaux guichets automatiques de billets (GAB) ont été mis en service à Ouargla par l’opérateur public Algérie poste, à l’occasion de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Il s’agit de l’ouverture d’un espace jouxtant le bureau de poste "El-Wahat" (les Oasis), composé de cinq (5) GAB, au titre d’un plan d’action visant à moderniser et améliorer les prestations destinées aux clients, a précisé le directeur de l’antenne locale d’Algérie poste, Ahmed Djouadi.

Et d’ajouter que le même opérateur public prévoit, dans le cadre de la génération de ces équipements, l’ouverture d’autres espaces similaires dotés de trois (3) appareils (GAB) chacun, à travers les quartiers de Amirouche, Toumiat et Bouâmama, dans la daïra de Hassi-Messaoud. M. Djouadi a fait savoir que ces espaces sont dotés de moyens et équipements nécessaires (climatisation, caméras de surveillance, systèmes d’alarme et de délectation d’incendie), ajoutant que les distributeurs fonctionnent avec l’ensemble des cartes monétiques (postales et bancaires), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La délégation officielle, conduite par le chef de l’exécutif local, a assisté aussi à une cérémonie de mise en service d’un nouveau bureau de poste implanté dans le quartier Zyaina (commue de Rouissat).

Le wali de Ouargla, Mustapha Aghamir, a, à cette occasion, indiqué que cette opération intervient en application des efforts consentis pour rapprocher les prestations postales des habitants, notamment ceux résidant au niveau des grandes agglomérations.

Le secteur de la poste à Ouargla sera renforcé prochainement par de nouvelles installations, à savoir un centre régional et un bureau de poste dans le quartier de Bensaci au chef-lieu de wilaya, a-t-on signalé en marge de la cérémonie inaugurale.