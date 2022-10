Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a indiqué, dimanche après-midi à Alger, que la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, préparatoire au Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet prévu à Alger les 1er et 2 novembre, avait permis de parvenir à des résultats "consensuels" à la faveur de "concertations riches et approfondies".

Dans une allocution prononcée à la reprise des travaux de la deuxième journée de la réunion ministérielle, qui se sont poursuivis à huis clos, M. Lamamra a mis en avant "les résultats des concertations riches et approfondies tenues hier et ce matin".

"Je tiens à vous remercier tous pour votre patience, vos apports et l'esprit positif et constructif qui a caractérisé nos concertations et permis de parvenir à des résultats consensuels", a-t-il dit, ajoutant que ces résultats "faciliteront le travail de nos dirigeants".

Par ailleurs, M. Lamamra a salué la participation du ministre des Affaires étrangères du Koweït qui rejoint, pour la première fois, la famille de la Ligue arabe.

L'Algérie a pris la présidence tournante du Sommet arabe au niveau ministériel, samedi, au premier jour des travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères.

M. Lamamra a ainsi pris la présidence de l'actuelle session, succédant au ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, dont le pays avait présidé la 30e session du Sommet.