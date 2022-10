L'incendie de Rouaichia (Chlef) a été totalement éteint vendredi soir par les équipes d’intervention combinées de la Protection civile, des services des forêts, des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et de différents secteurs concernés, a-t-on appris samedi auprès des services à la Direction de la Protection civile de la wilaya.

Les opérations d’extinction de cet incendie, qui s’est déclaré samedi dernier, sont "totalement achevées", a indiqué à l’APS, le chargé de la communication auprès de ce corps, le commandant Teggar Sid Ahmed.

Il a déploré des "pertes considérables", estimées à des centaines d'hectares, accusées par le couvert végétal.

Une fois l’incendie totalement maîtrisé, les différents intervenants dans cette opération ont consacré la journée d'hier, au septième jour de l’incendie, à la surveillance des différents points sensibles, en prévision d’un éventuel retour de flammes, a signalé le même responsable.

Selon le conservateur des forêts de Chlef, Kamel Laâras, l'incendie de Rouaichia a occasionné la perte d’un couvert végétal estimé à "350 ha, dont 60% de maquis et 40% de pins d'Alep".

Une commission spéciale a été constituée pour recenser les personnes affectées par ces incendies, au même titre que les pertes en biens privés, dont les ruches d’abeilles et les têtes de bétail décimées.

Le même responsable a signalé l’installation d’une mini-colonne mobile au niveau de la ville de Ténès, sur instruction du wali, Atallah Moulati, pour, a-t-il dit, "assurer les interventions d’urgence en cas d'incendies dans la région".

Il a, également, déploré la conjugaison de plusieurs facteurs, dont la "terre sèche, le manque de pluies et la vitesse des vents", dans la propagation rapide des flammes et la "difficulté" d'accès à certains endroits pris dans les flammes.

A noter, également, que les différentes équipes de soutien et autres colonnes mobiles de la protection civile des wilayas voisines, ayant pris part aux opérations d’extinctions, ont entamé leur retrait progressif des lieux des incendies.

L’extinction totale de l’incendie de Rouaichia a nécessité la mobilisation de 317 agents de différents grades, en plus de 60 véhicules de lutte anti- incendies et de nombreuses autres machines et instruments relevant de particuliers et d’un nombre de secteurs publics.