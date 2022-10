Le Centre régional de transfusion sanguine de l'Etablissement hospitalo-universitaire "1er novembre 1954" d'Oran, a collecté entre 20.000 et 25.000 poches de sang, tous groupes confondus, depuis le début de l'année 2022, a-t-on appris, samedi, de son directeur.

En marge d'une campagne de don de sang organisée par la section de l’EHU du Syndicat algérien de paramédicaux (SPA), en collaboration avec des représentants de la société civile et la direction de l’EHU, le directeur du Centre régional de transfusion sanguine de l'Etablissement hospitalo-universitaire "1er novembre 1954" d'Oran (CTS de l'EHU d'Oran) M. Karim Lâalaoui a indiqué à l’APS, que les campagnes de sensibilisation et de collecte de sang, organisées cette année ont ainsi permis de collecter entre 20.000 et 25.000 poches de sang, avec une moyenne de 1.500 à 2.000 poches par mois.

M. Lâalaoui a expliqué que l'objectif principal du CTS est d'atteindre 30.000 poches par an, d'où l'intensification des opérations de collectes mobiles, à raison d'une dizaine d'opérations de collecte par mois.

Selon le directeur du Centre, le don de sang a connu une évolution positive ces dernières années, grâce à la sensibilisation et à l'implication des médias. Il a ajouté que les dons de sang au niveau des entreprises ont également participé à ce résultat.

A ce propos, il a invité les jeunes à tenter l'expérience et donner une poche de sang qui pourra aider jusqu'à trois malades. "Beaucoup reste à faire pour transformer ce noble geste bénévole en une culture bien ancrée", a-t-il souligné.

Pour sa part, M. Mohamed Lamine Belhadj, secrétaire général de la section de l'EHU d'Oran du syndical algérien des paramédicaux (SAP), a mis l'accent sur la l'importance d'inculquer la culture du don de sang dans la société algérienne, notamment chez la frange des jeunes afin de sauver les vies des malades.

Il a rappelé que beaucoup de personnes ont besoin de sang en continue, notamment les patients atteints de cancer, de thalassémie et d'hémophilie, les insuffisants rénaux et les victimes des accidents de la route, entre autres.

M. Belhadj a également souligné l’important rôle joué par le Centre régional de transfusion sanguine de l’EHU Oran dans l'approvisionnement de la plupart des établissements hospitaliers de la wilaya ainsi que 15 cliniques privées contractées. De son côté, Benchouir Lahouari, président du Comité national des affaires religieuses et des Wakfs de l'Organisation nationale pour la société civile, le développement et la justice sociale a souligné le rôle primordial que peut jouer la société civile dans la promotion de la culture de don de sang dans la société algérienne.

"Une vingtaine d'associations participent à cette campagne de collecte de sang, nous comptons sur leur contribution pour asseoir une culture de don dans la société, à travers une communication inclusive et de proximité pour accroître les dons volontaires", a-t-il fait savoir.