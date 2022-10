Des phrases de bon augure tissées sur de la soie ont été découvertes parmi les objets exhumés de la tombe numéro trois du site de Mawangdui, a fait savoir, le musée provincial du Hunan, à Changsha, dans la province chinoise du Hunan (centre).

Au mois d'avril de cette année, les chercheurs du musée provincial du Hunan ont redécouvert des caractères chinois tissés sur des fragments de soie lors d'un inventaire systématique des objets archéologiques des tombes de la dynastie des Han de Mawangdui.

Plus de 80 caractères ont été retrouvés sur plus de 70 fragments, tous tissés verticalement et dans l'écriture des clercs, invoquant la bonne fortune et la longévité.

Il s'agit des plus anciens tissus de soie sur lesquels sont tissés des caractères chinois formant des phrases.

Après une série de comparaisons et d'études, les experts ont estimé que ces fragments provenaient tous d'une robe conservée dans une boîte en bambou située dans l'aile ouest de la tombe numéro trois de Mawangdui.

Le site de Mawangdui abrite l'imposant tombeau du marquis de Dai, de la dynastie des Han, ainsi que ceux de sa femme et de son fils.

Le site a suscité l'attention internationale lorsque des chercheurs ont découvert un cadavre de femme qui ne présentait aucun signe de décomposition lors de son exhumation dans les années 1970.