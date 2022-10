La première Edition du Salon de l'éducation et des technologies de la connaissance (EDUCTECK) a été clôturée, samedi, au Palais des Expositions (Alger), après cinq jours d'animation, par la remise des prix aux lauréats du concours OATA (online Algerian teacher awards), dédié à l'enseignement en ligne.

Le premier prix de ce concours qui a vu la participation de 48 concurrents de 37 wilayas du pays a été remporté par l'enseignant, Mouloud Chahour, pour son cours en ligne ''La langue chinoise simplifiée''.

Le deuxième prix a été décroché par l'enseignante Meriem Tifoura pour son cours de grammaire ''ismou el f'ail'' (le sujet grammatical) alors que le troisième prix a été remporté par l'enseignante Zohra Douici pour son cours ''Comptabilité pour non comptables''.

Au cours de cette cérémonie de remise des prix à laquelle a pris part le président directeur général (P-dg) d'Algérie Télécom, Adel Bentoumi, l'accent a été mis sur ''l'importance de vulgariser l'enseignement en ligne et de valoriser dans ce domaine les compétences, issues de l'école algérienne publique''.

Ouvert mardi, par les ministres de la Numérisation et des statistiques, Hocine Cherhabil et de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid, sous le thème "Le numérique au service de l'apprentissage", Eduteck a vu la participation de près de 80 exposants.

Des établissements éducatifs, universités, centres de formation professionnelle, instances et organisations concernées par ce secteur, ainsi que des fournisseurs de solutions, de matériels et d'outils facilitant l'accès à la connaissance ont pris part à ce rendez-vous marqué également par des débats et conférences autour de la digitalisation de l'enseignement.

Dans une déclaration à l'APS, le commissaire du salon, Abdenour Derias, a relevé que cette première édition a permis de mettre en avant ''le nouveau mode de l'éducation en ligne et les différents acteurs du numérique, ainsi que les nouvelles technologies dédiées à l'éducation, l'apprentissage et à l'enseignement''.