L’Université Oran-1"Ahmed Benbella" abritera mercredi la 3ème Conférence internationale sur les systèmes embarqués et distribués, a-t-on appris des organisateurs.

Organisée par le Laboratoire des architectures parallèles et des calculs intensifs de l’Université Oran-1 "Ahmed Benbella", la 3ème Conférence internationale sur les systèmes embarqués et distribués portera sur les problématiques de recherche liées à l'intelligence artificielle (IA) et internet des objets (IOT) et aux systèmes embarqués et leurs applications.

Elle offrira également une opportunité pour les chercheurs universitaires de présenter les résultats de leurs travaux et de discuter des différentes approches de résolution des problèmes rencontrés, a précisé le directeur du Laboratoire, le Dr. Abou El Hassen Benyamina.

Des cadres du secteur socio-économique auront l’occasion d’exposer les problèmes posés et de discuter avec les chercheurs universitaires des approches et des solutions pour les résoudre.

"La rencontre entre l’Université et le secteur socio-économique pourra déboucher sur le montage de projets de recherche communs et multisectoriels dont les résultats auront un impact positif sur l’économie nationale et sur la société, en général" a souligné le directeur du Laboratoire, organisateur de l'évènement.

Les travaux de cette rencontre, de deux jours se dérouleront en mode hybride (présentiel et vidéoconférences).

Plusieurs conférences seront animées par des spécialistes nationaux et étrangers, notamment d’Espagne, de France, de Belgique, du Canada et de Qatar.

La thématique de la conférence sera abordée à travers plusieurs axes, dont "les systèmes embarqués et temps réel", "les réseaux et protocoles de communication", "l’ingénierie dirigée par les modèles" et "internet des objets dans l'agriculture de précision", ont précisé les organisateurs.