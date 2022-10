L'ailier international algérien de Lille OSC Adam Ounas, blessé à une cuisse, est incertain pour le match en déplacement dimanche face à l'Olympique lyonnais (21h00), dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 française de football, a annoncé vendredi son entraîneur le Portugais Paulo Fonseca.

"Jo (Bamba), (Adam) Ounas et Angel (Gomes) n'ont pas travaillé cette semaine. Angel a eu une gastro, donc ça devrait aller. Jo et Ounas, ce sera plus difficile. Le problème de Jo est nouveau, c'est musculaire, on va voir s'il sera prêt à jouer, j'ai des doutes. Ounas, c'est le même problème, il avait eu des soucis il y a deux semaines, on avait décidé de le faire jouer. On va voir", a indiqué le coach lillois, cité par L'Equipe.

Le joueur algérien est sorti en cours de jeu (66e) lors de la victoire décrochée dimanche à domicile face à l'AS Monaco (4-3). Il est apparu avec un bandage sur la cuisse à l'issue du match. Ounas s'est entraîné jeudi avec le groupe mais sa participation au match reste tout de même incertaine.

Considéré comme l'une des pièces maîtresses de la formation lilloise, Ounas a été élu meilleur joueur de son équipe du mois de septembre.

Ounas (25 ans) s'est engagé en septembre dernier avec Lille OSC, pour un contrat de deux saisons, en provenance de Naples (Italie). Prêté par le Napoli à l'OGC Nice en 2017, Ounas retrouve donc la Ligue 1 française deux ans après l'avoir quitté pour la seconde fois de sa carrière, puisque il a été formé aux Girondins de Bordeaux. Champion d'Afrique avec l'Algérie en 2019, Ounas a été convoqué par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour les deux derniers matchs amicaux disputés par les "Verts respectivement les 23 et 27 septembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran face à la Guinée (1-0) et le Nigeria (2-1).