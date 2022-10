"Lil’Hob"(pour l’amour), spectacle de chants andalous, châabis et de variétés algériennes, a été présenté vendredi soir à Alger, par la chanteuse Manal Gherbi devant un public conquis.

Accueillie au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), la cantatrice à la voix suave, occupant le centre de la scène devant son piano électrique blanc, a fait part de "son immense bonheur de retrouver son public", avec qui elle allait "fièrement célébrer le 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale".

Durant deux heures et demie de temps, Manal Gherbi a embarqué le nombreux public présent dans un voyage à trois stations qui a débuté par l’interprétation d’extraits de la Nouba Mezmoum, suivie par quelques pièces dans le genre hawzi, pour clore son concert dans le genre chaâbi et la variété algérienne.

Pour la réussite de son spectacle, Noureddine Silhat (Oud), Yanis Ait Kaci (violon), Samy Feddag (piano), Farid Mokaddem (ney), Mansour Brahimi (mandoline), Sofiane Bouchafa (derbouka), Khaled Ghazi (tar), sofiane Frendi (percussion) et le jeune Tayeb à la basse, ont fait montre de toute l’étendue de leurs talents respe ctifs.

Dans une ambiance de grands soirs, Manel Gherbi a entonné durant les deux premières parties, des classiques de la musique andalouse dans les modes, Mezmoum et Jarka, dont, "Sabri qalil", "Qoum Yassir lana el kit’âne", "Faraqouni ya tarahoum yardji’oun", ainsi que, "Ma qountou adri".

La troisième partie a permis au public d’apprécier quelques "mouwachahet" orientaux, avant de retrouver l’artiste dans la variété algérienne et le chaâbi, rendant ainsi hommage à de grandes figures de la chanson du genre, à l’instar des regrettés, Amar Ezzahi avec "Salli trach qalbi yaâtik kh’barou", ou encore Mohamed El Badji, avec "Ya bahr Ettofane".

Le spectacle s’est terminé avec "El Hamdou lil’Allah ma bqach isti’âmar fi bladna", célèbre pièce d’El Hadj M’Hamed El Anka, rendue par Manel Gherbi et reprise en chœurs par toute la salle. ssue d’une famille d’artistes, Manel Gherbi a baigné depuis sa tendre enfance dans le monde de la musique, en intégrant d’abord la Chorale de la maison de jeunes de Ain Taya. assionnée par le piano, son instrument fétiche qu’elle a commencé à tripoter dès l’âge de 3 ans, elle fera partie, plus tard, de l’Association de musique andalouse "Nouba", avec laquelle elle a participé à de nombreux festivals en Algérie et à l’étranger.

Connue également à l’écran comme présentatrice de télévision, Manel Gherbi, a brillé sur plusieurs scènes internationales notamment en Allemagne et en France, entre autres.

Le spectacle "Lil Hob" a été organisé en collaboration avec le TNA et l’Office national des Droits d’auteurs et Droits voisins (ONDA).