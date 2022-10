Le service de médecine nucléaire de l’établissement hospitalo-universitaire "1er novembre 1954" d’Oran s’est doté d'un équipement d’imagerie médicale à rayon "Gamma" de haute précision, a-t-on appris jeudi du service information et communication de cet établissement hospitalier.

Après acquisition de cet appareil performant pour la détection et la localisation des maladies en juin dernier, des spécialistes ont suivi une formation sur son fonctionnement, dans le but de maîtriser la technique, a indiqué la même source, signalant que la formation a duré jusqu’à octobre en cours.

Cet appareil est doté d’une technologie de haute précision pour dépister nombre de maladies et aider les médecins à prendre des décisions appropriées.

Il est considéré comme "un nouvel acquis pour les malades de la wilaya d’Oran ou des wilayas voisines", a fait observer la même source.

Cet appareil, qui sera utilisé dans l’examen médical nucléaire, est doté d’une caméra associée à un scintillateur émettant des photons qui seront désagrégés par radiologie au sein du corps du patient, a fait savoir la même source qui a assuré que le diagnostic nécessite plus de précision notamment chez les malades atteints du cancer et souffrant de la thyroïde ainsi que les insuffisants rénaux, en plus de la détection des cardiopathies.

Faisant partie d’un lot d’acquisitions effectuées par l'EHU "1er novembre 1954" d’Oran, l'équipement d’imagerie médicale à rayon "Gamma" devrait concourir à fournir les meilleures prestations à l’ensemble des malades, a-t-on signalé de même source.