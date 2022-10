Le dépistage précoce du cancer du sein pour une protection efficace a été vivement recommandé, jeudi à Mascara lors d’une journée de sensibilisation sur cette maladie.

Dans ce contexte, le médecin généraliste Khati Kada, de l’Etablissement public hospitalier Meslem Tayeb de Mascara, a appelé les femmes dont l’âge dépasse 40 ans à faire un diagnostic précoce régulier du cancer du sein, comprenant la mammographie eu égard à son importance et son efficacité "pour se prémunir contre cette maladie qui peut être traitée au premier stade de l’apparition des symptômes".

Le même praticien a mis en avant l’impératif du diagnostic précoce du cancer du sein, appelant les femmes à accorder une grande importance à cette maladie pour éviter une évolution fatale, rappelant que l’examen régulier a contribué à sauver "un nombre considérable de malades dans notre pays, au premier stade".

Pour le médecin généraliste Moumen Benaouada, qui exerce au sein du même établissement de santé publique, le dépistage précoce du cancer du sein "est crucial et efficace dans la réussi te du suivi et du traitement", conseillant toutes les femmes à prendre cela au sérieux et à collaborer en effectuant des examens régulier et une biopsie surtout que la maladie est facile à soigner au début de son apparition.

Psychologue de son état, exerçant également dans l’Etablissement public hospitalier Meslem Tayeb de Mascara, Djazouli Karima a appelé, pour sa part, les femmes, notamment les fonctionnaires à donner plus d’importance à l’opération de diagnostic précoce du cancer du sein, pour une prévention effective et efficace contre cette maladie.

Mme Djazouli considère également que le soutien psychologique aux malades atteintes du cancer du sein par leurs proches "constitue un moyen efficace dans l’acceptation des soins et un allègement de la souffrance", expliquant que des malades du cancer du sein "peuvent faire une dépression et refuser catégoriquement de commencer le traitement pensant qu’il n'existe pas un remède efficace à cette maladie".

Cette rencontre a constitué une occasion pour la spécialiste en nutrition, Houaya Razika, de prodiguer des conseils sur la santé et la sécurité alimentaire des femmes pour se prémunir contre le cancer du sein.

La rencontre a été organisée à l’initiative du club sportif amateur "Locomotive Aquamen" de Mascara, en collaboration avec l’Office des établissements de jeunes, dans le cadre de la manifestation "Octobre rose" pour la prévention du cancer du sein, en présence d'adhérentes à un nombre d’associations de jeunes et sportives de la wilaya.