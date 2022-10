Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir Larbaoui a réfuté catégoriquement, vendredi, les informations fallacieuses et tendancieuses de la presse marocaine sur une prétendue participation du Président sahraoui, Brahim Ghali aux travaux du 31e Sommet arabe d'Alger.

"Nous sommes habitués à de telles informations fallacieuses et tendancieuses", a déclaré M. Larbaoui à la presse, se disant étonné de "cette information relayée par les médias marocains, d'autant plus saugrenue que la République arabe sahraouie n'est pas membre de la Ligue arabe".

"Je réfute cette information de manière catégorique", a-t-il martelé, soulignant que "le président de la République sahraouie n'est pas concerné par ce Sommet, ni de près ni de loin ".

"De telles informations fallacieuses et tendancieuses sont relayées dans une tentative de détourner l'attention sur le Sommet arabe, voire tenter d'entamer sa crédibilité", au moment où "les prémices de son succès se dessinent à l'horizon, notamment après les réunions exploratoires tenues au niveau des délégués permanents et du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA)".