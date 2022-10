Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a annoncé jeudi depuis la wilaya de Djelfa, l'introduction des métiers des cheminots comme spécialité dans la nomenclature de la formation et de l'enseignement professionnels lors de la 2e session de la formation professionnelle (2023/2024), prévue en février prochain.

"L'introduction des métiers du ferroviaire comme spécialité lors de la 2e session de la formation professionnelle (2023/2024) s'inscrit dans le cadre de la vison future du secteur, adaptée au marché local", a déclaré M. Merabi à la presse, en marge d'une visite d'inspection dans la wilaya.

La présente orientation "intervient en réponse à la demande des autorités locales de la wilaya et ses élus quant à l'impératif d'introduire ce genre de spécialités pour accompagner les projets du Rail en cours de réalisation dans la wilaya", a-t-il fait savoir.

Le ministre a souligné, en outre, que la formation professionnelle se veut un vivier de la main-œuvre qualifiée, en témoigne les milliers d'employés au sein des établissements économiques publics et privés, diplômés du secteur de la formation.

M. Merabi a insisté, dans ce sens, sur l'importance de se focaliser sur les spécialités et les filières répondant aux besoins du marché de l'emploi, mettant en avant l'efficacité des campagnes de sensibilisation menées avec les différents partenaires, sanctionnées par une hausse considérable du nombre de demandeurs de formation.

Le ministre a rappelé, dans ce sens, les conventions et les partenariats conclus avec les différents opérateurs économiques et départements ministériels, citant la convention signée, la semaine en cours, avec le ministère de la Santé.

Concernant la visite de terrain menée dans la wilaya de Djelfa qui lui a permis d'inspecter les différents chantiers et structures du secteur dans les communes de Hassi Bahbah, Ain Oussara et au chef-lieu de la wilaya, le ministre a salué les réalisations et les efforts consentis, qualifiant d'exploit le centre itinérant qui sillonne les régions isolées pour permettre aux stagiaires d'effectuer des formations de courtes durées.

A cet effet, il a fait part de l'intention de généraliser ce moyen qualitatif (centre itinérant) qui contribuera, selon lui, "à offrir des opportunités de formation à tous, de par sa contribution à faire la promotion des spécialités professionnelles, d'autant que le secteur dépend désormais des différents moyens pédagogiques et équipements adaptés au développement technologique pour une formation réussie".