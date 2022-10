Les travaux de la réunion préparatoire des hauts responsables du Conseil économique et social de la Ligue arabe (CESA), en prévision du Sommet arabe, ont pris fin jeudi au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif Rehal.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion, la Secrétaire générale adjointe et cheffe du département des affaires sociales du Conseil économique et social de la Ligue arabe, Haifa Abu Ghazaleh, a affirmé que "la réunion s'est déroulée dans un climat de solidarité et de complémentarité".

Selon la même intervenante, un large consensus a été observé parmi les délégations qui participent à la réunion, qualifiant le Sommet arabe, prévu à Alger les 1er et 2 novembre, de sommet "de rassemblement, d'optimisme et de solidarité arabe".

Pour sa part, le Directeur du Département d'intégration économique de la Ligue arabe, Bahjat Abu Al-Nasr, a affirmé, dans une déclaration à la presse, que le Sommet d'Alger devra contribuer à l'accélération de l'intégration économique arabe.

La réunion du CESA a permis d'examiner nombre de questi ons importantes devant accélérer l'intégration économique entre les pays arabes, en tête desquelles la modernisation de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) afin d'intensifier les échanges bilatéraux.

Il a souligné, dans ce sens, que des comités spécialisés ont été chargés de la mise en place d'un mécanisme d'unification de la taxe douanière, qui sera soumis au CESA en février prochain.

Les participants à la réunion du CESA, qui a débuté jeudi après-midi, ont examiné nombre de questions ayant trait au renforcement de l'action arabe commune, dont la relance économique et sociale après la pandémie du covid-19 dans les pays arabe, en sus de pourvoir aux besoins de la GZALE et établir l'Union douanière arabe.

Le CESA devra tenir, vendredi, une réunion en préparation de la 31e session ordinaire du Sommet arabe.