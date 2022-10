L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), dos au mur, affrontera la RD Congo, samedi au stade du 8-mai 1945 de Sétif (18h00), avec l'intention de renverser la vapeur et viser une qualification pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 au Maroc, à l'occasion du 2e tour (retour).

Sévèrement battus dimanche dernier au stade des Martyrs de Kinshasa (4-1), les coéquipiers de Mohamed Islam Belkheir (CR Belouizdad) seront appelés à sortir le grand jeu pour refaire leur retard, et rester en course pour une présence au prochain rendez-vous continental de la catégorie.

"Peut-être le but qu'on a marqué nous sera très utile pour le match retour, on garde encore nos chances de se qualifier.

Nous serons chez nous, dans nos installations, dans nos conditions au match retour, avec trois buts à marquer, on va y travailler énormément", a indiqué le coach national Noureddine Ould Ali, qui semble garder espoir pour une qualification au dernier tour.

Pour espérer bousculer une équipe congolaise, largement supér ieure lors de la première manche, les "Verts" devront impérativement faire preuve de lucidité devant les buts, tout en restant vigilants derrière.

"On va essayer de réfléchir sur l'entame du match, sur sa gestion, sur la compétition et déjà remonter le moral des joueurs, leur expliquer qu'une période nous a coûté cher et on profitera du reste de temps pour construire un projet pour se qualifier", a-t-il ajouté.

De son côté, la RDC, qualifiée pour ce 2e tour aux dépens de l'Ethiopie (aller à Kinshasa : 0-0, retour à Addis-Abeba : 1-0), tentera de préserver son précieux avantage à Sétif, pour pouvoir éventuellement affronter le Ghana, au dernier tour des éliminatoires.

Les Congolais seront privés du défenseur Kayembe Mujanayi Elton (As Maniema Union/ RDC), expulsé lors du match aller.

Sur le plan de l'effectif, le défenseur du NC Magra Driss Abdelhamid, blessé, a été autorisé à rejoindre son club pour entamer les soins nécessaires, alors que le milieu offensif de la JS Kabylie Kouceila Boualia, souffrant de douleurs au mollet, a déclaré forfait.

Le staff technique national a libéré trois joueurs comme il a été convenu avec leurs clubs respectifs : Yanis Guermouche (LB Châteauroux/France), Taoufik Chérifi (Club Africain/ Tunisie), et Mohamed Boukerma (Paradou AC), pour les remplacer par Yacin e Zeghad (NC Magra), Fodil Belkhadem et Ishak Boussouf (CR Belouizdad).

De son côté, le sélectionneur adjoint des "Léopardeaux" Papy Kimoto a estimé que rien n'était joué, en dépit de la large victoire des siens.

"Jusque-là, rien n'est fait. C'est encore du 50-50. On connait très bien l'équipe d'Algérie, elle a simplement raté son entame de match, mais on sait très bien qu'elle va nous bousculer au retour et elle est capable de remonter le score.

On ne va pas aller jouer à dix derrière, on va jouer pour marquer là-bas et leur compliquer la tâche davantage".

En cas de qualification, les "Verts" défieront au 3e et dernier tour (20-28 mars 2023, NDLR) le vainqueur de Ghana-Mozambique.

Lors du match aller, les Ghanéens se sont imposés à Maputo sur le score de 2 à 1.

Pour rappel, la CAN U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques JO-2024 à Paris.