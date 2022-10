La Ligue de football professionnel a fixé les dates de la 10e et 11e journées du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis, prévues en novembre prochain.

La 10ème journée se déroulera les 5 et 6 novembre 2022, et sera dominée par l'affiche entre le MC Alger et son rival la JS Kabylie prévue le 6 novembre à 15h00 au stade de Dar El Beida.

Cette journée sera amputée du match US Biskra- USM Alger reporté à une date ultérieure en raison de la participation du club algérois au deuxième tour préliminaire "Bis"de la Coupe de la confédération contre les Sud-Africains de Cap Town City FC (Aller 2 novembre, Retour 9 novembre).

Quant à la 11éme journée elle est programmée le 10 novembre 2022 et sera tronquée de la rencontre USM Alger- RC Arbaa .

Les dates et horaires des prochaines journées du championnat professionnel Mobilis seront communiqués ultérieurement et le programme sera établi en fonction de la date du stage du mois de novembre de la sélection nationale des locaux, précise la LFP.

10 journée

5 novembre 2022

NC Magra - ASO Chlef 15h00

6 novembre 2022

RC Arbaa - CS Constantine 15h00

CR Belouizdad - MC El Bayadh 15h00

JS Saoura - USM Khenchela 18h00

MC Alger - JS Kabylie 15h00

ES Setif - HB Chelghoum Laid 17h00

MC Oran - Paradou AC 18h00

US Biskra - USM Alger Reporté

11e journée (15h00)

CS Constantine- NC Magra

ASO Chlef- CR Belouizdad

MC El Bayadh- MC Oran

USM Khenchela- US Biskra

JS Kabylie- JS Saoura

HB Chelghoum Laid- MC Alger

Paradou AC- ES Sétif

USM Alger- RC Arbaa Reporté.