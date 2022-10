Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a intenté une action en justice contre Google pour "la capture et l'utilisation non autorisées" des données biométriques de millions de Texans pour les intérêts commerciaux du géant technologique, a déclaré jeudi le bureau de M. Paxton.

La plainte allègue que le géant technologique américain "a collecté, sans le consentement explicite des Texans, des millions d'identifiants biométriques, y compris des empreintes vocales et la géométrie du visage, par le biais de ses produits et services comme Google Photos, Google Assistant et Nest Hub Max", a déclaré le bureau dans un communiqué.

"L'exploitation par Google des informations personnelles des Texans pour ses propres intérêts commerciaux est une violation consciente de la loi de l'Etat sur la capture ou l'utilisation des identifiants biométriques", a-t-il ajouté.

Jose Castaneda, un porte-parole de Google, a déclaré dans un communiqué que Google "remettrait les pendules à l'heure au tribunal" et que "le procureur général Paxton déformait une fois de plus nos produits dans un autre procès sans souffle".

Les contreve nants à la loi s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 25.000 dollars par infraction, ont rapporté les médias locaux.

L'action en justice serait la dernière en date intentée par plusieurs Etats contre de grandes entreprises technologiques au sujet de la confidentialité en ligne.

M. Paxton a déjà intenté des poursuites contre Google pour avoir violé la loi texane sur les pratiques commerciales trompeuses et la protection des consommateurs et pour avoir suivi de manière trompeuse la localisation des utilisateurs sans leur consentement.