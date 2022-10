Le spectacle de rue, "El Gafla", qui met à nu les méfaits du sentiment de prétention et de suprématie, ainsi que l’excès d’orgueil, a été présenté, jeudi à Alger dans le cadre des célébrations du 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale.

Mis en scène par Hocine Bensemicha sur une adaptation de Kada Bensemicha du texte, "Les vêtements de l’Empereur" du dramaturge danois, Hans Christian Anderson (1805-1875), le spectacle a été présenté sur la place publique Mohamed Touri, devant le théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

Produit par la Coopérative "Masrah Eddik" de Sidi Bel Abbés, le spectacle a été brillamment servi par les jeunes comédiens, Hichem Sellami, Wadie Tou, Ibrahim Khalil Kadid, Amine Khamlichi, Zouaoui Hedjine, Amine Bougoufa et le comédien musicien de la troupe, Hocine Bensemicha.

D’une durée de 35 mn, le spectacle a d’abord été publiquement annoncé, tambour battant, dans l’éclat et la magnificence par El Goual, Hocine Bensemicha, soutenu par l’ensemble des éléments de la troupe, karkabous et bendirs à la main, s’adressant ouvertement, durant une quinzaine de minutes, aux passants de la place Mohamed-Touri.

Suivi par ses partenaires, El Goual présentait la troupe aux gens avec une voix puissante aux ondes porteuses, les invitant à le suivre pour se rassembler près de l’entrée du TNA.

Suscitant l’intérêt d’un public éphémère, la troupe a réussi le pari de se faire une audience et poser son théâtre dans la rue avec professionnalisme et conviction, le temps d’un spectacle qui s’annonçait déjà plein d’énergie et haut en couleurs.

Ce spectacle est le résultat d’une expérience réussie, après plusieurs mois de formation au musée des marionnettes de "Ghandja" du conteur, comédien, marionnettiste et formateur, Kada Bensmicha, dont le but, avec tous les éléments de la troupe, était d’initier et fonder une troupe du théâtre de rue de Sidi Sel Abbés.

"El Gafla" raconte la passion d’un roi-empereur envers les tissus de bonne qualité, aux couleurs multiples et variées, soignant ainsi son "paraître" et sa prestigieuse image, dans une prestation soutenue de chants soulignant les passages importants de la trame.

Marquant au TNA la 26e représentation, le spectacle" El Gafla" a déjà rassemblé les foules dans les rues de Tizi Ouzou, Annaba, Mascara, Bechar, Mostaganem et Oran, lors des journées du Théâtre de rue Abdelkader-Alloula, et tout récemment au Théâtr e de Sidi Bel Abbès, lors de l’ouverture du festival régional du théâtre professionnel dédié à la mémoire du dramaturge et comédien, Hassan Assous (1949-2021).

Très applaudi par le public présent, le spectacle de rue El Gafla de la Coopérative Masrah Eddik de Sidi Bel Abbès, est reconduit vendredi au même endroit et aux mêmes horaires.