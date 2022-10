Le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad a mis jeudi l’accent sur l'importance de l'implication des associations et de la société civile dans les prochaines festivités célébrant la Journée internationale de la langue maternelle et la semaine africaine des langues prévues à Tlemcen du 21 au 26 février 2023.

M. Assad a indiqué, dans ce sens, que sa visite de deux jours à Tlemcen a pour objectif principal de communiquer avec les habitants de la région afin de les sensibiliser à participer effectivement à ces manifestations qu'abritera officiellement cette wilaya de l'ouest du pays.

Il a, dans ce cadre, tenu une rencontre avec les représentants de la société civile et ses associations de la région de Beni Snouss durant laquelle il a expliqué le rôle important que peuvent jouer les associations et les habitants de cette région avec des propositions devant enrichir le programme de la célébration de cet événement.

Le Sg du HCA a souligné, par ailleurs, que la coordination était totale avec la autorités locales avec l'objectif d’impliquer également les représentants de la société civile pour contribuer à enrichir le contenu du programme des festivités qui comporte, entre autres, des ateliers sur divers domaines comme le patrimoine immatériel et l’apprentissage des langues dont Tamazight.

La prochaine manifestation comprendra, selon le même responsable, la projection de films et la tenue de rencontres, de forums de formation, qui seront abrités essentiellement par la ville de Tlemcen et d'autres régions à l’instar de Sabra, Beni Bahdel, et Tafesra.

Le secrétaire général du H ut commissariat à l’amazighité a, au cours de seconde journée de sa tournée à Tlemcen, visité des sites historiques susceptibles d’abriter des activités consacrées à cet évènement, comme la vieille mosquée de Tafesra, un des plus anciens lieux de culte en Algérie et les grottes préhistoriques de la même localité.

M. Assad a également visité un vieux village à l’architecture typiquement berbère des Ouled Bellahcene (commune de Beni Bahdel) où il s’est longuement entretenu avec des habitants sur les opportunités d’entamer des opérations de restauration afin de rendre ce village attractif sur le plan du tourisme culturel et de montagne.

Mercredi, il a fait une évaluation du travail de l’institution qu’il dirige, en matière de promotion de l’enseignement de la langue amazighe et sa généralisation progressive à travers le territoire national.

Il a également mis en exergue les efforts consentis par l’Etat qui a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour soutenir l’enseignement de la langue amazighe et a assisté à Sabra à un cours démonstratif d’enseignement de cette langue.