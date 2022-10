Le sélectionneur de l'équipe nationale A' de football, composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, a relevé l'importance du stage préparatoire prévu à Tabarka (Tunisie) du 26 octobre au 3 novembre, qui intervient à 79 jours du coup d'envoi du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) en Algérie (13 janvier-4 février).

"Le stage de Tabarka est l'un des plus importants, on a des choses à tester, qu'on va le faire à l'abri des regards.

Il y aura deux autres stages en novembre et décembre, avant d'entrer en regroupement d'avant compétition en janvier", a indiqué le coach national à la presse, peu avant le départ de l'équipe nationale à Tabarka.

Sur le sol tunisien, les "Verts" disputeront deux matchs amicaux, le premier le samedi 29 octobre face à la sélection du Mali (19h30), et le second contre le Niger, le 2 novembre prochain (19h30).

"Tous les joueurs sont là. Nous avons un petit souci avec les éléments de l'USM Alger, on va les faire jouer le premier match du 29 octobre, avant de les libérer pour la double confrontation en Coupe de la Confédération (face aux Sud-africains de Cap Town City, NDLR). Le travail suit son cours, l'objectif est d'être prêts pour ce CHAN en Algérie", a-t-il ajouté.

Pour le stage de Tabarka, l'ancien capitaine de l'équipe nationale a fait appel à 23 joueurs, dont 8 éléments du CR Belouizdad.

Deux joueurs ont déclaré forfait pour blessures : le défenseur Khelif (JS Saoura) et l'attaquant Massinissa Nezla (JS Kabylie).

"En Algérie, quand une liste de joueurs est critiquée c'est un bon signe (rires), quand il n y a pas de critiques c'est l'inverse.

Concernant le cas Sofiane Bouchar (CR Belouizdad), c'est un joueur que je suis, mais j'ai des préférences sur d'autres profils, la porte n'est pas fermée, on suit aussi d'autres joueurs qui sont proches de l'équipe nationale, ils doivent patienter car il se peut que je ferai appel à l'un d'eux à la dernière minute. Je préfère parler des joueurs qui sont là, il faut leur donner du crédit et de respect".

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domiciliée au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie, et du Mozambique.

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois.

Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.