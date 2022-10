Le coup d’envoi de la deuxième édition des journées nationales du cinéma et court-métrage de Tébessa "Ciné Tevest", a été donné mardi après-midi avec la participation de 32 courts-métrages.

Dans une déclaration à l’APS en marge de l’ouverture de cette manifestation, Mounir Mouici ,directeur de la maison de la culture Mohamed Chebouki du chef-lieu de wilaya organisatrice de ces journées cinématographiques a fait part que 32 courts-métrages traitants des sujets différents participent durant 3 jours pour décrocher les trois premières places devant un jury composé des artistes Antar Hellal et Aziz Boukrouni et le réalisateur Mohamed Benabdallah.

En marge de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation artistique présidée par le wali de Tébessa, Said Khelil en compagnie des autorités civiles, militaires et des membres de la famille révolutionnaire, des participants ont exprimé leur satisfaction de se rencontrer pour échanger des idées entre des acteurs et réalisateurs ainsi que des amateurs du 7è art des deux générations, appelant à la nécessité d’officialiser ce festival pour qu’il soit organiser d’une manière périodique.

Les deux courts-métrages "Rahim" de Bachir Messaoudi de Tébessa et "Halim Erraad" du réalisateur Mohamed Benabdallah ont été projetés à l’ouverture de ces journées qui se poursuivront jusqu’à jeudi prochain.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence de plusieurs acteurs de cinéma connus à l’échelle nationale dont Aziz Boukrouni, Mohamed Tahar Zaoui, Antar Hellal et Moufida Addas.

Le chef de l’exécutif local, a considéré dans son allocution à cette occasion que Tébessa est le berceau du cinéma en Algérie, soulignant que les services de la wilaya œuvrent pour donner un nouveau souffle à l’activité culturelle et au septième art à Tébessa, ville natale du célèbre réalisateur Ahmed Rachedi.