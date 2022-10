Les secteurs de la Formation et de l'Enseignement professionnels et de la Santé ont signé, mardi à Alger, un accord-cadre portant sur la formation de la main d'œuvre dans certaines spécialités en lien avec la santé dans le but de fournir des prestations optimale au profit des patients dans les établissements hospitaliers.

Les ministres de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et de la Santé, Abdelhak Saihi ont supervisé la cérémonie de signature de cet accord-cadre, paraphé pour le ministère de la Formation professionnelle par son directeur de la Formation continue et des Relations intersectorielles, Mourad Necib et la directrice de la Formation pour le ministère de la Santé, Linda Khoualed, en présence de cadres des deux secteurs.

Cet accord vise à définir un cadre de partenariat dans le domaine de la formation pour le développement des compétences des personnels dans les activités du secteur de la santé, et ce, dans l'objectif de garantir de meilleures prestations sanitaires au profit des malades et assurer son confort, notamment à travers l’ouverture de branches de formation dans des spécialités répondant aux besoins du ministère de la Santé.

Les articles de l'accord prévoient l'amélioration du niveau des professionnels de la santé, notamment les fonctionnaires, les administrateurs et les techniciens, et ce, à travers le recours aux différents modes et dispositifs de la formation professionnelle, pour ne citer que la formation à distance où les cours de soir, particulièrement dans le domaine technique, outre la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Le document signé prévoit également l'organisation de stages pratiques au profit des stagiaires de la formation professionnelle, dont ceux à besoins spécifiques, et ce, dans des spécialités techniques au niveau des établissements et des organes relevant du secteur de la santé.

Il s'agit en outre de l'introduction de nouveaux métiers et spécialités proposés par le secteur de la Santé dans la nomenclature nationale des branches professionnelles et des spécialités de la formation professionnelle en associant des experts en ingénierie pédagogique des deux secteurs.

S'exprimant à cette occasion, M. Merabi a affirmé que l'accord de partenariat avec le secteur de la santé "traduit l'ouverture du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels à son environnement extérieur.

Il s'inscrit dans le cadre de la coordination de l'action intergouvernementale visant à relancer l'économie nationale et développer la ressource humaine à travers la formation qui appuie la politique nationale de l'emploi".

Cet accord, ajoute-t-il, vise à "coordonner l'action des deux parties en matière de formation, afin de réaliser les objectifs escomptés au titre du programme de promotion des compétences des employés dans les activités du secteur de la santé".

De son côté, M. Saihi a souligné que cet accord-cadre entrait dans le cadre du plan d'action sectoriel en vue d'une prise en charge optimale du patient, et fait partie des objectifs visant à faire du patient "une priorité stratégique".

Le ministre a en outre indiqué que cet accord "prévoit de dispenser une formation dans les spécialités liées aux métiers de services en milieu hospitalier, en particulier dans celles ayant trait à l'hygiène dans les hôpitaux et aux activités garantissant le confort du patient, notamment à travers l'amélioration de la qualité de rendement en termes d'hébergement et de restauration, en sus des spécialités en rapport avec les domaines de maintenance".

Le ministre de la Santé a fait savoir, dans ce cadre, que son secteur œuvrera, à partir de 2023, à embaucher les techniciens et techniciens supérieurs, titulaires des diplômes de la formation professionnelle dans des spécialités liées à la restauration et à l'hôtellerie.