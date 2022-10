La Direction de la Santé et de la population de la wilaya d’Oran relancera bientôt le projet de réalisation d’un hôpital d'urgences médico-chirurgicales dans la daïra de Oued Tlélat, dont sa mise en exploitation est prévue le premier semestre 2023, a-t-on appris mardi du directeur de la Santé, Hadj Bentouaf.

Lors d'une visite du wali d’Oran, Said Saayoud dans la daïra de Oued Tlélat pour s'enquérir de l'état de cette infrastructure d’une capacité de 120 lits, M. Bentouaf a indiqué que ses services ont revu dernièrement certains aspects techniques et financiers du projet, dans le cadre de la décision portant sa conversion d’un hôpital général à un établissement d'urgences médico-chirurgicales, en opérant des changements (structure et équipements).

Les travaux seront ainsi relancés dans les prochains jours pour être livrés durant le premier semestre 2023.

Le wali a instruit l’entreprise de réalisation de cet hôpital d'intensifier le rythme des travaux pour la livraison du projet dans les délais impartis, d'autant qu’il revêt un caractère régional de par sa position à proximité de plusieur s wilayas dont Sidi Bel-Abbès et Mascara, de l’autoroute est- ouest de la route nationale RN 4 qui enregistrent des accidents de la route, nécessitant une prise en charge sanitaire.

Par ailleurs, le wali a donné son aval, lors de l'inspection du projet de renforcement en alimentation en eau potable de la commune de Tafraoui, à l'effet de consacrer une enveloppe financière de 55 millions DA pour la réalisation d’un transfert d'eau d'un nouveau puits vers le centre-ville de la commune, en plus d'inscrire un projet de réalisation de huit (8) nouvelles classes et d'une cantine à l’école du village "Hamou" et d'affecter plusieurs aides à l’habitat rural pour les habitants du village.

Le wali a inspecté un ensemble de projets de développement dans la commune de Oued Tlélat dont ceux de réalisation de deux (2) puits pour l’alimentation en eau potable en attendant le raccordement de la commune au couloir "Mostaganem-Arzew-Oran" (MAO) à partir de Oued Tlélat, ainsi que le projet de réalisation d'un réseau d’assainissement.

Dans la commune de Oued Tlelat, il s’est également enquis des travaux de réalisation d’une cantine à l’école "Sbit Lakhdar" au douar Chekalil et a inspecté le projet d’aménagement de l’oued traversant le centre-ville, le projet de réalisation d'une polyclinique à la cité 3.100 logemen ts et le projet de réalisation de 2.000 logements publics locatifs à haï Ennour.

M. Saayoud a réitéré, lors de sa visite dans les communes de Tafroui et de Oued Tlélat, "la détermination de l’Etat à combler toutes les insuffisances dans les zones d’ombre et de mobiliser les ressources financières disponibles pour inscrire des projets au profit de la population de ces zones, dans l'optique d'améliorer leurs conditions de vie.