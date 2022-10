Des campagnes de reboisement pour la saison 2022-2023 ont été lancées mardi dans l'Ouest du pays par la plantation de milliers d'arbustes dans les zones forestières et urbaines avec la signature de conventions et l’organisation d'expositions pour mettre en valeur les efforts de développement dans le secteur forestier à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre.

Des organismes nationaux, les Scouts musulmans algériens (SMA), des associations activant dans le domaine de l'environnement et de la chasse et des citoyens, ainsi que les autorités locales ont participé à ces campagnes organisées par les conservations des forêts des wilayas dans l'Ouest du pays, dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’arbre.

A Oran, environ 1.000 plants d’eucalyptus, de caroubiers et de cyprès, ainsi que 100 arbres décoratifs ont été plantés dans la forêt de "Sidi El-Bachir", dans la daïra de Bir El-Djir, qui s’étend sur une superficie de 14 hectares ce qui permettra de réduire la pression sur la forêt "Djebel K'har" (Montagne des Lions) à Gdyel qui attire de nombreuses familles et de jeunes amateurs de la marche.

A Tlemcen, deux mille arbustes ont été plantés dans la forêt de Tezrifet, dans la commune de Terni, et une exposition a été organisée, mettant en valeur les activités des différentes structures du secteur forestier, telles que le parc national et la réserve de chasse de Moutas, avec la participation de nombreuses exploitations de produits forestiers dont l'apiculture et les producteurs d'huiles essentielles et de bois, en plus d'autres opérations dans diverses circonscriptions forestières, en particulier dans les zones touchées par les incendies.

A cette occasion, deux conventions ont été signées entre la conservation des forêts, les Directions de la formation et de l'enseignement professionnels et la chambre d'agriculture de wilaya, dans le but de promouvoir la formation dans les zones forestières et d'exploiter le tissu forestier pour la pratique de l'activité apicole et accompagner des diplômés d'établissements de formation porteurs d'idées et de projets.

Par ailleurs, plus de 3.000 arbustes de pin d'Alep, de chêne liège et de cyprès vert ont été plantés dans la forêt "Nesmoth" de la commune du même nom, avec la participation de membres de l'Armée nationale populaire (ANP), de la gendarmerie nationale, de la sûreté de wilaya, de la protec tion civile, des employés et cadres des organismes et instances publics et d’associations locales.

A Aïn Témouchent, une convention de partenariat a été signée entre la conservation des forêts et l'Association pour la protection et l'entretien des espaces verts et la protection des forêts et des animaux sauvages et marins visant à contribuer à l'implantation de la culture environnementale et à l'intensification du reboisement.

Une exposition a également été organisée pour mettre en relief les différents efforts d'aménagement visant à préserver la richesse forestière.

A Mostaganem, une exposition a été organisée à l'université Abdelhamid Ibn Badis pour les différents acteurs du secteur, tandis que dans le cadre du programme national de reboisement (2022-2023), 19 jardins seront reboisés dans le milieu scolaire et près de 200.000 arbres seront plantés dans sept espaces forestiers et autres sites urbains dans plusieurs communes.

De son côté, la conservation des forêts de la wilaya de Relizane a programmé, lors de cette campagne qui se poursuivra jusqu'en mars prochain, la plantation de plus de 12.000 arbustes avec la participation de nombreux secteurs et ciblera de nombreux établissements scolaires, de formation, de la jeunesse et des sports, en plus des quartiers, des rues, des agglomérations secondaires et des installations hydriques comme les barrages.

La journée nationale de l'arbre a été marquée à Nâama par la plantation de 120 arbustes à l'intérieur du Centre universitaire Salhi Ahmed, ainsi qu'aux abords du Théâtre régional Mohamed Benguettaf, ainsi qu'une autre campagne de reboisement dans la zone d'expansion urbaine du lotissement ouest de la commune de Nâama, ainsi que l'attribution par la conservation des forêts d'environ 3.000 arbustes qui seront plantés dans le cadre de campagnes périodiques de volontariat.

A l'occasion de cette journée nationale, la conservation des forêts de Saïda a lancé une opération de plantation de plus de 414.000 arbustes et une convention-cadre a également été signée entre la conservation des forêts et le commissariat régional pour le développement des steppes de Saïda, permettant à ce dernier d'exploiter la pépinière dans la zone d’Oum Rekhaïl (commune d'Aïn El-Hadjar) pour intensifier les plants.

Une autre convention a également été signée entre la conservation des forêts et le Club d'itinérance et de camping "El-Okbane" en vue d'exploiter la maison forestière de Sidi Ahmed Ez-Zeggaï dans le cadre d'activités de sensibilisation.

Cette journée a également connu la remise des permis de chasse à un groupe de chasseurs de la wilaya.

A Tiaret , 3.000 arbustes ont été plantés sous la tutelle de la conservation des forêts, avec la contribution des membres de l'Armée nationale populaire, de la protection civile, de la police, des douanes et de la société civile, outre la signature d'une convention entre le secteur forestier et le commissariat de wilaya des SMA, à travers laquelle trois hectares seront attribués pour la réalisation d'un camp de jeunes scouts.