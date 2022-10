L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) s'apprête à organier des campagnes de nettoiement et d'aménagement des marchés de proximité et des grands boulevards commerciaux à travers l'ensemble du pays, a indiqué mardi un communiqué de l'Union.

Dans ce cadre, l'UGCAA a adressé une instruction aux coordinateurs des wilayas et aux présidents des Fédérations nationales en vue d'''organiser des campagnes de sensibilisation et des sorties sur le terrain ciblant les propriétaires des magasins, les opérateurs économiques, les taxis, et les transporteurs les encourageant à embellir leur locaux et à adhérer aux campagnes organisées chaque semaine au niveau de leurs wilayas".

L'Union a donné une instruction à l'effet d'organiser "des campagnes de nettoiement des marchés de proximité et les grands boulevards commerciaux et éradiquer les points noirs et les décharges anarchiques au niveau des marchés, des arrêts de transport des voyageurs et de l'ensemble des zones adjacentes des activités commerciales".

La réussite de la campagne "est tributaire de la mobilisation des commerçants et contribution habituelle à la préservation de la propreté de l'environnement, mais également de l'adoption de comportements civique et du respect des consignes des autorités locales concernant le jet des déchets", selon la même source.

La campagne a pour objectif d"appuyer les efforts de préservation de la propreté de l'environnement".

Elle devra donner "une bonne image aux hôtes de l'Algérie qui viendront pour assister au Sommet arabe" prévu les 1 et 2 novembre prochain.