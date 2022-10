Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a annoncé, mardi à Alger, le lancement de l'opération de certification et de signature électroniques à travers les établissements du secteur à compter du 1er décembre.

Lors de la cérémonie de signature d'un accord-cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Poste et des Télécommunications, représenté par l'Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE), M. Baddari a fait savoir que cette opération visait à "simplifier les procédures administratives et garantir plus d'efficacité des prestations offertes au niveau des établissements d'enseignement supérieur".

Cette opération s'inscrit dans le cadre de "la mise en œuvre du plan principal visant la numérisation du secteur afin d'atteindre la bonne gouvernance", qualifiant cela d'"impératif imposé par l'évolution enregistrée dans le domaine de la gestion institutionnelle".

Pour sa part, le ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi-T riki, a affirmé que cet accord constituait un "jalon supplémentaire dans le domaine du renforcement de la coopération entre les deux secteurs", soulignant que l'accord en question "permettra au secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'élargir l'opération de numérisation des procédures administratives et la simplification des transactions administratives".

Après avoir souligné que la coordination et la coopération entre les deux secteurs avaient pour objectif de "répondre aux besoins de la famille universitaire dans nombre de domaines, notamment la communication à travers la mise en place de l'infrastructure nécessaire favorisant l'innovation", M. Bibi-Triki a relevé les efforts de son secteur visant "le renforcement des capacités d'accès à internet au niveau des établissements de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique".

Il convient de noter que l'accord a été signé par le SG du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis et la présidente de l'AGCE, Mme Zahia Brahimi.