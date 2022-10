La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a écouté, mardi, un exposé présenté par l'Inspecteur général des services des Douanes algériennes, Mustapha Dahmane, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, indique un communiqué de l'APN.

Intervenant à cette occasion, M. Dahmane a affirmé que la protection de l'économie nationale constituait "une priorité pour les Douanes algériennes", exprimant sa disponibilité à s'impliquer, aux côtés des autres partenaires, à l'enrichissement des mécanismes juridiques existants visant la prévention contre les crimes, précise le communiqué.

De leur côté, les membres de la commission ont été unanimes à souligner le rôle prépondérant qui incombe aux Douanes dans la lutte contre les pratiques nuisant à l'économie nationale.

Ils ont soulevé, lors du débat, une série de questions sur les articles prévus dans la mouture du projet de loi, notamment ceux relatifs au dédouanement et au mouvement des capitaux vers l'étranger, a conclu le communiqué.