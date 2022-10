Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a été reçu, mardi à Ljubljana, par le Premier ministre slovène Robert Golob, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de promouvoir les relations bilatérales sur la base de l'amitié et de la coopération, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

Dans le cadre de sa visite à la République de Slovénie, M. Boughali et sa délégation ont été reçus par M. Golob.

Plusieurs sujets importants, notamment les moyens de relancer les relations bilatérales sur la base de l'amitié et de la coopération ont été évoqués à cette occasion. Durant cette rencontre, le responsable slovène a affirmé que la visite du président de l'APN à son pays, représentait "une opportunité à même d'approfondir la concertation politique entre les deux pays autour de différentes questions internationales et régionales d'intérêt commun, en plus de chercher les perspectives de coopération économique dans plusieurs domaines, notamment ceux relatifs à la promotion et au développement des opportunités d'échange commercial et d'investissement direct".

M. Golob a formé le vœu d'"effectuer une visite officielle en Algérie, à la tête d'une délégation ministérielle importante dans les plus brefs délais, coïncidant avec l'ouverture de l'ambassade de Slovénie en Algérie", affirmant que cette visite "permettra de concrétiser certains accords entre les deux pays dans le domaine énergétique". Par ailleurs, le Premier ministre slovène a salué "le niveau des relations bilatérales séculaires".

Pour sa part, M. Boughali a indiqué que cette rencontre coïncidait avec "la célébration par les deux pays du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales basée sur l'amitié et le respect mutuel".

Il a insisté, par la même occasion, sur "l'impératif de renforcer le partenariat bilatéral dans divers domaines à l'instar de l'intelligence artificielle, l'éducation et l'enseignement supérieur, mais aussi bénéficier de l'expérience slovène dans le domaine de l'exploitation des mines", indiquant dans le même sillage l'importance de "fonder des relations solides basées sur la coopération positive entre les deux pays au profit des deux peuples".