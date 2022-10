L'Algérie est un pays de tradition millénaire, c'est la terre où ont vécu musulmans et chrétiens à l'image de Saint Augustin et Charles de Foucauld, a indiqué mardi l'archevêque Paul Richard Gallagher, Secrétaire du Vatican pour les relations avec les Etats et les organisations internationales. S'exprimant au sortir de l'audience que lui a accordée le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'archevêque a affirmé que "notre monde a soif de paix, nécessitant l'effort et la contribution constante de chacun pour y parvenir", ajoutant que "la fraternité humaine embrasse tous les hommes, égaux dans le cadre du dialogue interreligieux".

Concernant sa visite en Algérie, première du genre, le Secrétaire du Vatican pour les relations avec les Etats et les organisations internationales a transmis "les meilleurs vœux de paix et d'amitié du Pape François au peuple de l'Algérie qui est une terre de liberté et de dignité".

L'archevêque Gallagher a souhaité, par la même, "plein de réussite au Sommet arabe que l'Algérie s'apprête à accueillir qu'il soit un évènement privilégié pour renforcer le dialogue, la ré conciliation et l'engagement pour la paix et continuer de créer de relations de fraternité".

A rappeler que l'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.