Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé, mardi à Djelfa, que l'exploitation des espaces forestiers adjacents aux périmètres urbains dans le cadre de la concrétisation des projets d'investissement, constituait "un capital économique et social par excellence".

Interrogé par l'APS en marge de l'inspection du projet de réalisation d'un espace de détente dans la forêt de Moudjebara à l'est de la ville de Djelfa, le ministre a déclaré que l'exploitation des espaces forestiers adjacents au tissu urbain des villes revêt "une grande importance" et constitue "une dimension économique" à la faveur de la richesse que cela génère.

Après avoir salué le projet d'aménagement de l'espace forestier de Moudjebara, M. Henni a relevé que cet acquis qui s'ajoute aux quatre sites choisis dans cette wilaya augure "d'un développement touristique prometteur pour la wilaya" et il s'agit là, a-t-il dit, d'une initiative qui sera généralisée à d'autres wilayas du pays.

S'étendant sur une superficie de 43 hectares environ, cet espace de forêt auquel une enveloppe financière de 720 millions de DA a été allouée, est en phase de finalisation et est réalisé avec des normes élevées en matière de mise en place d'écosystèmes sains notamment la réalisation de ses structures en bois et la non utilisation des constructions en béton.

Lors de sa visite à la wilaya de Djelfa où il a donné le coup d'envoi de la campagne nationale de boisement 2022/2023, le ministre avait inspecté l'activité d'une exploitation agricole dans la commune de Benhar au nord de la wilaya, qui utilise des techniques modernes dans l'activité agricole intégrée.

Le ministre était accompagné durant sa visite à Djelfa par plusieurs membres du gouvernement des secteurs des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base, de l'Environnement et des Energies renouvelables et de la Solidarité nationale, ainsi que du représentant du ministère de l'Education nationale.

A la clôture de sa visite, le ministre a assisté à l'opération du lancement de la nouvelle campagne labours-semailles dans la wilaya.