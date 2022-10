Un programme de coopération a été lancé mardi entre l'Office national algérien du tourisme (ONAT), une agence touristique privée et une grande agence touristique russe en vue de l'organisation des voyages au profit des touristes russes en direction de l'Algérie, a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Ce programme de coopération, précise le communiqué, s'inscrit dans le cadre "du voyage exploratoire organisé du 19 au 28 octobre au profit des opérateurs touristiques russes pour faire connaitre le produit touristique algérien et le programmer dans leurs ventes".

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a supervisé le lancement dudit programme au siège de son département ministériel, en présence du représentant de l'ambassade de Russie en Algérie.

A cette occasion, il a indiqué que ce programme se voulait "une initiative digne d'appréciation et d'encouragement, car s'inscrivant dans le cadre de la promotion de la destination touristique Algérie sur le marché russe, un des marchés les plus importants en matière d'exportation de touristes".

M. Hamadi a en outre appelé les différents opérateurs touristiques à "adhérer à la même démarche afin d'accompagner le secteur dans la mise en œuvre de la feuille de route tracée à l'effet de faire connaitre le produit touristique algérien, de promouvoir la destination Algérie, et d'intensifier les efforts pour attirer le plus grand nombre possible de touristes étrangers".