Une délégation d’opérateurs touristiques russes a effectuée une visite de prospection dans la wilaya de Tamanrasset, pour s’enquérir des potentialités touristiques et naturelles que renferme la région de l’Ahaggar, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Composé des opérateurs représentant des agences de tourisme et de voyage mais aussi des représentants de médias russes, cet Eductour de cinq jours a permis aux participants de s’enquérir de près des atouts touristiques que recèle cette région du grand Sud, riche en sites touristiques et archéologiques, dont le Parc national culturel de l’Ahaggar (PNCA), zone d’attrait touristique par excellence.

Le directeur de l’agence de voyage "Aker-Aker", partie organisatrice de ce voyage, Mohamed Zounga a souligné que "cette visite de prospection vise à vulgariser et médiatiser les circuits touristiques dans l’Ahaggar et promouvoir l’activité touristique pour attirer ainsi les touristes, notamment étrangers".

Pour sa part, l’opérateur russe, Demetri Artinov, représentant de l’agence touristique "RT-Tour", a indiqué que "les opérateurs russes ont découvert de près la région de l’Ahaggar et qu’ils œuvrent, à travers cette visite, à promouvoir la destination touristique du Sud du pays et introduire le produit touristique algérien dans leurs offres à la faveur de la ligne aérienne directe Moscou-Alger".

Le représentant de l’Office national du tourisme (ONAT), Mourad Ahaddad a indiqué lui que cette initiative s’insère au titre des efforts de l’Etat portant promotion de la destination touristique du Sud du pays, destination très sollicitée par les opérateurs étrangers.

De son côté, Mohamed Laid, encadreur de cette activité et concerné par la valorisation et la préservation du patrimoine, a souligné que ce circuit s’inscrit au titre de la stratégie de l’Etat portant diversification de l’économie nationale mettant à profit les potentialités que renferme l’Algérie, notamment les atouts touristiques et naturelles du Sud capables d’assurer une véritable relance du tourisme saharien.