Les services du ministère de l'Agriculture et du Développement rural envisage de lancer, mardi, une campagne nationale de boisement et de reboisement à l'occasion de la journée nationale de l'arbre célébrée le 25 octobre, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

"La campagne nationale de boisement et de reboisement dont le coup d'envoi sera donné à travers l'ensemble du territoire national, sera encadrée par les conservateurs et agents de forêts avec la participation de la société civile, de différents établissements éducatifs et des autorités locales", ajoute le communiqué, soulignant que la campagne "se poursuivra jusqu'au mois de mars 2023".

La campagne en question constituera "un rendez-vous important pour rappeler l'importance du boisement et de la préservation de la nature et des écosystèmes forestiers, de par leur rôle dans la protection du sol contre l'érosion, la préservation de la biodiversité et la réduction de l'effet de serre résultant des changements climatiques, outre la contribution de la forêt à la diversité économique, à travers la valorisation de ses ressources diversifiées et sa participation à la sécurité alimentaire", note le document.

Le coup d'envoi officiel de cette campagne nationale de boisement sera donné à partir de la wilaya de Djelfa, parallèlement au coup d'envoi du projet de réaménagement du barrage vert "au titre d'une nouvelle approche scientifique à dimension socio-économique", a-t-on ajouté.

Dans le cadre de la célébration du soixantenaire de l'indépendance il sera procédé à partir de cette campagne au lancement de l'initiative "60 millions d'arbres", en commémoration de cet anniversaire, selon la même source.

Pour la réussite de cette campagne placée sous le thème "La forêt une richesse économique, une source de biodiversité et un outil de lutte contre la désertification et l'effet se serre", le ministère "a mobilisé tous les moyens matériels et humains disponibles auprès de la Direction générale des forêts (DGF) et du Groupe génie rural (GGR) pour aménager les espaces concernés et assurer des plants, voire orienter les citoyens devant participer à cette campagne", conclut la même source.