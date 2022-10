L'inspection générale du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a entamé dimanche une opération de contrôle et d'inspection profonde sur la gestion notamment de la Fédération algérienne de football (FAF) et de la Ligue de football professionnel (LFP), a annoncé le MJS dans un communiqué publié mardi sur sa page officielle Facebook.

"Dans le cadre de la poursuite du programme de l'inspection générale du MJS pour l'année 2022, une commission d'inspection composée d'inspecteurs centraux a entamé le dimanche 23 octobre 2022 une opération de contrôle et d'inspection profonde sur la gestion de la FAF", précise la même source.

Et d'ajouter :"Cette opération va également toucher les différentes Ligues relevant de la FAF, à l'image de la Ligue professionnelle (LFP), la Ligue nationale amateur (LNFA) et la Ligue inter-régions (LIRF)", affirme la même source.

"Les opérations d'inspection et de contrôle concerneront la gestion administrative, financière, et la comptabilité de ces instances", conclut le communiqué.