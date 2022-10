L'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, affrontera la sélection syrienne A le dimanche 13 novembre aux Emirats arabes unis, en match amical préparatoire en vue du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) en Algérie (13 janvier-4 février), a annoncé la Fédération syrienne (SFA) dimanche soir dans un communiqué.

Outre l'Algérie, la Syrie défiera quatre jours plus tard en amical son homologue de Biélorussie toujours aux Emirats, selon la même source.

Avant leur stage prévu aux Emirats, les joueurs du sélectionneur national Madjid Bougherra seront en regroupement dans la ville tunisienne de Tabarka, avec au menu deux tests amicaux.

Les coéquipiers de Chouaïb Keddad (CR Belouizdad) affronteront le Mali le samedi 29 octobre (19h30), avant de croiser le fer avec le Niger le mercredi 2 novembre (19h30).

Ce stage à Tabarka est le premier pour la sélection A' après le tirage au sort du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier - 4 février), effectué le samedi 1e octobre à l'Opéra d'Alger.

Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domiciliée au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Ethiopie, et du Mozambique.

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en trois groupes de quatre et deux groupes de trois. Les deux premiers des groupes A, B, et C, ainsi que les premiers des groupes D et E se qualifieront pour les quarts de finale.