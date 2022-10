Les préoccupations du citoyen et la réalité du développement local ont été au centre d'une réunion ayant regroupé, lundi, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, avec les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée populaire nationale (APN), indique un communiqué du ministère.

M. Merad a reçu au siège du ministère les présidents des groupes parlementaires de l'APN, "lors d'une rencontre consacrée à l'échange de vues autour de thèmes suscitant la préoccupation du citoyen, et la réalité du développement local, ainsi qu'à l'examen de questions liées aux différents chantiers ouverts, comme l'amendement du code communal et de wilaya et l'actualisation du plan national d'aménagement du territoire et l'instauration d'une dynamique économique locale créatrice de richesse", ajoute le communiqué.

La rencontre intervient "en application des engagements du Premier ministre à l'occasion de la présentation de la Déclaration de politique générale du Gouvernement qui prévoit le renforcement des relations de coopération et de coordination sur les plans, central et local avec les représentants des deux chambres du Parlement".