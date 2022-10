La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'Assemblée populaire nationale (APN) a suivi lundi à Alger un exposé présenté par le directeur général (DG) de l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani, sur l'évaluation de la saison du Hadj 2022 et les préparatifs pour la prochaine saison, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

La Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses de l'APN, présidée par Salah Djeghloul, a tenu une réunion lors de laquelle ses membres ont suivi un exposé présenté par le DG de l'ONPO, Ahmed Slimani, sur l'évaluation de la saison du Hadj 2022 et les efforts consentis par l'Etat pour mettre sur pied toutes les mesures administratives et logistiques en coordination avec les différents départements ministériels, et rattraper les insuffisances à l'occasion de la prochaine saison du Hadj.

Le premier responsable de l'ONPO a évoqué, à cette occasion, une initiative du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs visant à assurer la coordination et la concertation avec les différents secteurs ministériels et les organismes concernés par l'organisation de la saison du pèlerinage.

Il a fait part, à cet égard, de "la disponibilité" de tous les partenaires à participer à l'organisation de cette opération, rappelant à ce propos l'examen par le conseil interministériel, tenu le 25 avril dernier, de la possibilité de participer à l'organisation du Hadj 2022.

Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du conseil interministériel, toutes les conventions ont été signées avec des hôtels se situant dans le périmètre des deux Lieux Saints de l'islam, a fait savoir M. Slimani.

Pour ce qui est des services de transport, une convention a été conclue avec un seul prestataire pour assurer un service de qualité au profit des hadjis, outre la conclusion d'un accord avec l'Etablissement national de Tawafa pour les pèlerins des pays arabes pour prodiguer les différentes prestations au niveau des Lieux Saints.