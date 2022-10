Un appel d`offres national pour la mise en adjudication de 19 permis d'exploration de mines, dans plusieurs wilayas du pays, a été lancé par l’Agence nationale des activités minières (ANAM), a-t-elle indiqué, mardi, dans un communiqué.

Cette 53ème session, concerne des sites miniers de marbre, sable siliceux, calcaire, granite, tuf, argile et sable, situés dans les wilayas de Tamarasset,Tébessa, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, M’sila, Tlemcen, Mascara, Ouargla, Boumerdes, Khenchela, Souk Ahras, Mila et Relizane, a précisé la même source.

A cette occasion, l'ANAM invite les soumissionnaires intéressés à se présenter à partir du 30 octobre courant, au niveau de son data room, situé au 42 chemin Mohamed Seghir Gacem à El Mouradia (Alger), afin de retirer les cahiers des charges y afférents, ajoute le document.

Cet appel d’offres se déroulera en deux phases, dont la première sera consacrée à l'offre technique, tandis que la deuxième dédiée à l'offre financière, explique l'Agence, précisant que la date de dépôt et d’ouverture des offres techniques est fixée au 28 novembre prochain.

Les soumissionna ires des offres techniques déclarés éligible à soumettre une offre financière, conformé ent aux dispositions du cahier des charges, seront invités à déposer leurs offres financières le 20 décembre prochain, a-t-on précisé.

L'Agence a, par ailleurs, souligné que l’ouverture des plis des offres techniques et financières se fera, en séance publique, et en présence des soumissionnaires, d’un huissier de justice et des représentants de la presse nationale qui seront invités à cette occasion.