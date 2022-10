Un jumelage institutionnel, dans le cadre du programme P3A, portant sur le renforcement des capacités de la Direction générale des forêts (DGF) pour la mise en œuvre de la stratégie nationale forestière, a été clôturé lundi à Alger.

Lancé en février 2020, ce projet de jumelage entre la DGF et un consortium d'administrations italiennes, françaises et suédoises, a pour objectif d'apporter un appui technique à la direction des forêts pour renforcer ses capacités organisationnelles et opérationnelles lui permettant d'assurer la mise en œuvre effective de la stratégie nationale forestière.

"Ce projet va en droite ligne avec les objectifs de la stratégie nationale forestière à l'horizon 2035 qui s'inscrit dans une démarche de développement durable", a souligné le Directeur général des forêts, Djamal Touahria, lors du séminaire de clôture de ce programme de jumelage.

"Notre stratégie prend en considération les besoins sociaux, économiques et environnementaux du pays, tout en améliorant la résilience des écosystèmes forestiers aux changements climatiques, en cohérence avec les engagements de l'Algérie", a-t-il insisté.

Concrètement, le projet de jumelage porte sur la valorisation du patrimoine forestier (bois, liège, plantes aromatiques et médicinales), la promotion de l'écotourisme, et la modernisation des textes législatifs, selon le même responsable.

Ce jumelage repose sur des échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques et un travail de terrain, à travers des missions d'expertises en Algérie et des voyages d'études pour les cadres et les ingénieurs forestiers algériens en France et en Italie, a expliqué de son côté la responsable à l'équipe de pilotage du projet, Geneviève Rey.

Pour sa part, le directeur national du Programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne (P3A), Abderrahmane Saadi, a indiqué qu'il s'agit du septième jumelage réalisé avec le ministère de l'Agriculture et du développement rural.