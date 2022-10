Le Tribunal pénal de Dar El Beïda (Alger) a condamné les terroristes Mohamed Larbi Zitout, Amir Boukhors et Hicham Abboud à une peine de vingt (20) ans de prison assortie d'une amende de 500.000 dinars avec confirmation du mandat d'arrêt émis à leur encontre.

Le terroriste Ahmed Mansouri a écopé d'une peine de vingt (20) ans de prison ferme et le terroriste Mohamed Abdallah d'une peine de quinze (15) ans de prison ferme.

Ces terroristes sont accusés d'appartenance et de financement d'un groupe terroriste, de faux et usage de faux et de blanchiment d'argent dans le cadre d'une activité terroriste.