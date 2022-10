Environ 17 000 Palestiniennes ont été arrêtées par l'entité sioniste depuis 1967, indique lundi la Commission des Affaires des prisonniers et ex-prisonniers.

A la veille de la Journée nationale des femmes palestiniennes, coïncidant le 26 octobre de chaque année, la Commission précise dans une note d’information, qu'environ 17 000 Palestiniennes ont été arrêtées depuis 1967.

Le nombre de femmes détenues actuellement dans les geôles d’occupation, atteint 30, dont deux placées en détention administrative. La Commission a mentionné que cette année et l’année écoulée témoignent une augmentation des arrestations parmi les femmes palestiniennes du gouvernorat d'El Qods, avec un pourcentage de 45%.

La source révèle en outre que 17 Palestiniennes détenues ont été condamnées à des peines diverses pouvant aller jusqu'à 16 ans de prison ferme. Une fille mineure de moins de 18 ans est actuellement incarcérée.

Il s'agit de Nofoth Hammad du quartier de Sheikh Jarrah à El Qods occupée, selon l'organisation qui ajoute que l'entité sioniste détient aussi six Palestiniennes blessées.

La C ommission affirme également que deux prisonnières sont décédées dans les geôles d’occupation sionistes : Saadia Faraj Allah et Fatima Taqatqa. La première palestinienne arrêtée en 1967 était Fatima Barnawi qui a été condamnée à perpétuité et libérée en 1977.