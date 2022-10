Le Général-major, directeur central des services de Santé militaire du ministère de la Défense nationale (MDN) a présidé, dimanche à l'Ecole nationale de la santé militaire (ENSM) à Ain Naâdja (Alger), l'ouverture des 50e Journées médico-chirurgicales de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un communiqué du ministère.

"Le Général major, directeur central des Services de Santé militaire du ministère de la Défense nationale a présidé, dimanche 23 octobre 2022, au niveau de l'ENSM, Chahid Kaddi Bakir, à Ain Naâdja dans la première Région militaire, l'ouverture des 50e Journées médico-chirurgicales de l'ANP, devant s'étaler sur deux jours, en présence d'Officiers Généraux, de directeurs d'unités de santé et de médecins spécialistes, civils et militaires, d'Algérie et de pays amis à l'instar du Mali, du Niger et de la France", précise le communiqué.

Dans son allocution d'ouverture, le Général major, directeur central des Services de Santé militaire du MDN a relevé "l'importance capitale de ces journées médico-chirurgicales visant à échanger les expériences et aboutir à des directives à même de développer le rendement et l'efficacité des médecins, chacun dans son domaine de compétence", note la même source.

Seront soulevées lors de ces journées les préoccupations liées au pied diabétique, au Covid-19, à la greffe d'organes, à la médecine opérationnelle, et à toutes les spécialités liées à la chirurgie dentaire pédiatrique.

Les intervenants ont évoqué, par la même occasion, les nouvelles techniques de diagnostic et de traitement, a conclu le communiqué.