Le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes vient d'achever l'élaboration d'un projet de loi globale sur la lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains, a-t-on appris dimanche de son président, Abdelghani Merabet.

A l'ouverture d'un atelier national de sensibilisation sur "Le rôle du ministère des Affaires religieuses et Wakfs dans la prévention de la traite des personnes", M. Merabet a déclaré que "l'Algérie, qui ne souffre pas du phénomène de la traite des êtres humains comme dans certains pays, a pris toutefois plusieurs mesures pour prévenir et combattre ce phénomène, dont le renforcement de son arsenal juridique et sa révision", soulignant que le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes a achevé l'élaboration d'un avant-projet de loi globale visant à lutter contre le phénomène, qui sera soumis à l’instance législative pour approbation.

Le comité a programmé, dans le cadre de son effort de formation de tous les concernés par l’intervention contre la traite des personnes, à travers des sessions de formation dans le domaine de la prévention contre ce phénomène, a-t-il fait savoir, indiquant que plus de 500 personnes en ont bénéficié parmi les cadres de la justice, de la sûreté et de la gendarmerie nationales et des médias.

Selon M. Merabet, le ministère des Affaires religieuses et Wakfs a programmé, en coordination avec d’autres organismes, un atelier de formation d’imams et de guides religieux sur la prévention et la sensibilisation au phénomène de la traite des êtres humains, partant de leur rôle dans la communication directe avec diverses franges de la société.

Le même responsable a déclaré que "l'Algérie, qui attache une grande importance à la lutte contre la traite des personnes en tant que crime transnational et atteinte aux droits fondamentaux de l'homme et dans le respect de ses devoirs internationaux, a initié la mise en place du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes, composé de représentants de 20 secteurs ministériels et chargée de plusieurs missions, dont la mise en place d’une stratégie nationale globale pour faire face à ce crime, revoir la législation algérienne en la matière et organiser des campagnes de sensibilisation pour les catégories concernées.

Pour sa part, la responsable du bureau d'Algérie des Nations unies contre la drog ue et le crime, Samia Chouchene a salué, dans une allocution prononcée à la même occasion, "l'intérêt de l'Algérie à combattre et prévenir le phénomène de la traite des êtres humains et sa coopération dans ce domaine avec les institutions compétentes des Nations unies et divers organismes internationaux".

La même intervenante a souligné "l'importance d'organiser un atelier national de sensibilisation sur le rôle du ministère des Affaires religieuses et Wakfs dans la prévention contre la traite des personnes, le premier du genre en Afrique du nord et au Moyen-Orient, compte tenu de la grande possibilité de communication dont jouissent les imams et les guides religieux avec divers couches de la société et de rapprochement des victimes de la traite des personnes pour faire part de leurs problèmes et de leurs souffrances.

Dans cet atelier de deux jours, plusieurs communications d'experts algériens et étrangers sont programmées, de même que des interventions à distance, traitant du cadre juridique national et international de lutte contre la traite des êtres humains et des expériences de certains pays comme l'Algérie, l'Egypte, le Brésil et le Nigéria dans la lutte contre ce phénomène.