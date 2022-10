Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu, dimanche à Alger, le vice-président du groupe saoudien Ajlan & Bros Holding Group, Cheikh Mohamed Bin Abdulaziz Alajlan qui effectue une visite en Algérie, accompagné d'experts de son groupe, pour examiner et définir les opportunités d'investissement et de partenariat, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Zaghdar a passé en revue les principaux points du nouveau système d'investissement notamment les facilités et avantages accordés aux investisseurs locaux et étrangers, ainsi que les capacités et atouts naturels, géographiques, économiques et humains que recèle l'Algérie, à même de lui permettre d'attirer les plus grands projets pour répondre aux besoins du marché local et s'orienter vers l'exportation aux marchés arabes, européens et africains, selon la même source.

A cet effet, le ministre a souligné "la volonté de l'Algérie d'établir des partenariats avec les frères saoudiens dans plusieurs domaines industriels, agricoles, énergétiques, touristiq ues et miniers".

Pour ce qui est du secteur industriel, M. Zaghdar a cité les industries agroalimentaires, les industries chimiques ainsi que les industries sidérurgiques qui constituent des opportunités pour un partenariat fructueux pour les deux parties.

De son côté, le vice-président de Ajlan & Bros Holding Group a exprimé "la volonté de son groupe de réaliser de grands projets en Algérie à dimension régionale et internationale", ajoutant que "sa première visite en Algérie s'inscrit dans ce cadre afin de définir le projet ou les projets pouvant faire l'objet d'un partenariat bénéfique aux deux parties algérienne et saoudienne", souligne le communiqué.

En marge de cette rencontre, la délégation du groupe saoudien avait tenu une réunion avec nombre de responsables de holdings industriels publics et quelques entreprises privées en vue d'explorer les opportunités d'un partenariat fructueux entre les deux pays dans divers domaines notamment les industries agroalimentaire, pharmaceutique, chimique et mécanique.

Ajlan and Bros Holding Group Abilitii est l'un des groupes leaders en Arabie Saoudite, notamment dans le textile et la promotion immobilière, a précisé la même source, rappelant que ce groupe qui englobe douze (12) grandes sociétés activant dans les secteurs de l'énergie, des eaux, de l'agroalimentaire, des services de logistique et de l'hôtellerie, est établi dans 15 Etats à travers le monde, selon le communiqué.